Junges Jenaer Unternehmen startet Serienfertigung für innovativen Luftreiniger

Dennis Sippach (links) und Thomas Krech vor Gehäusen des in Jena gefertigten Raumlüfters. Es gibt ihn bisher in den Farben Weiß und Grau.

Ein professioneller Luftreiniger aus Jena könnte bald für bessere Luft in Klassenräumen, Großraumbüros oder öffentlichen Einrichtungen sorgen. Bei der IVOC-X GmbH, einem jungen Unternehmen aus dem Technologie- und Innovationspark (Tip) am Beutenberg, läuft die Endmontage der ersten Geräte. Sie tragen den Namen FX1.000, weil sie pro Stunde mindestens 1000 Kubikmeter Raumluft umwälzen und dabei so fein filtern, dass Corona-Viren mit einem sogenannten Hepa-Filter eingefangen werden. Die ersten Kunden sind ein Hausarzt, ein großes Unternehmen und das „Kombinat 01“ – ein Anbieter von Coworking-Flächen aus Jena.