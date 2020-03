Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kabelverlegung in Jena von Camsdorfer Brücke bis Steinweg

Ein Stromkabel wird vom 1. April an bis voraussichtlich zum 18. April zwischen der Camsdorfer Brücke und dem Steinweg verlegt. Die Leitungsverlegung beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung in der nach Jena-Ost führenden Fahrgasse unter der Eisenbahnbrücke. Dazu müsse die Zufahrt nach Wenigenjena ab der Ostumgehung (Am Eisenbahndamm / Am Anger) ab Montag, 6. April, komplett gesperrt werden.

Das Abbiegen von der Ostumgehung nach Jena-Ost und die Überquerung der Ostumgehung vom Steinweg sei damit nicht mehr möglich. Die Sperrung betreffe auch den südlichen Gehweg unter der Bahnbrücke. „Fußgänger benutzen bitte den nördlichen Gehweg auf der Camsdorfer Brücke.“ Um den rechtzeitigen Gehwegwechsel sicher zu gestalten, werde an der Einmündung Camsdorfer Ufer (Grüne Tanne) eine mobile Ampel eingesetzt.

Aktuelle Arbeiten nicht im Zusammenhang mit Radweg Camsdorfer Brücke

Weiter heißt es in der Presseerklärung: „Bei der Leitungsverlegung unter der Straße Am Eisenbahndamm komme es zusätzlich zu einer Einengung der Ostumgehung, ohne Verkehrsunterbrechung. Im letzten Bauabschnitt wird der Steinweg in offener Baugrube unterquert. Dazu ist eine Sperrung des Steinweges außer für Fußgänger, den Radverkehr und dem Schienenersatzverkehr notwendig.“

Die Baumaßnahmen werden im Auftrag der Stadtwerke Jena-Pößneck durchgeführt. Und vorsorglich erklärt das Rathaus: „Wir möchten darauf hinweisen: Die Verlegung der Kabel steht in keinerlei Zusammenhang der diskutierten Änderung des Fahrradwegs im Bereich der Camsdorfer Brücke!“ Dahingehend gebe es weiterhin keine Entscheidung.