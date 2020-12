Der Doppelkeks rollt nun vollends in Kahla vom Band. Das Unternehmen Griesson - de Beukelaer führt zum Jahresende seine Produktion der Prinzenrolle aus Kempen in Kahla zusammen. Die Backöfen am Niederrhein werden zugunsten des ausgebauten und modernen Standortes im Kahlaer Gewerbegebiet ausgeschaltet.

Nach einem Stufenplan schieden in den vergangenen Monaten 270 Mitarbeiter in Kempen aus, doch nur wenige wollten in Thüringen ihr Glück versuchen. „Das Angebot, die Beschäftigung an einem unserer anderen Standorte fortzuführen, haben nur einzelne Mitarbeiter aus Kempen wahrgenommen“, sagt Griesson-Sprecher Peter Gries auf Nachfrage.

Die Zielzahl von 600 Mitarbeitern am Kahlaer Standort sei dennoch bereits erreicht. „Wir suchen auch weiterhin Verstärkung, vor allem Mitarbeiter für die Bereiche Produktion und Technik. Insbesondere werden derzeit Anlagenbediener, Maschinenführer und Mitarbeiter für die Rohstoffannahme gesucht“, sagt Gries.

Großinvestition in Kahla

Der Betriebsrat in Kempen hatte bis zuletzt um den Weiterbestand der Produktion in Nordrhein-Westfalen gekämpft. Doch die Firmenleitung betonte immer wieder, dass Investitionen in die veralteten Produktionslinien nicht wirtschaftlich gewesen seien. In Kahla konnte dagegen ein neues Hochregallager entstehen, das die Logistikkapazitäten erhöht, sowie eine neue Produktionshalle.

Nach eigenen Angaben investierte das Unternehmen 100 Millionen Euro. Bereits im Oktober 2019 konnte die Herstellung der Prinzenrolle in Kahla beginnen, die nun sukzessive ausgebaut wurde.

Der Sitz der Flämischen Keksfabrik, einem Tochterunternehmen der Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, ist nach Auskunft des Firmeninformationsportals North Data seit diesem Jahr in Kahla angesiedelt. Der Betriebszweig produziert unter anderem Produkte für Discounter. Der Hauptsitz von Griesson - de Beukelaer liegt im rheinland-pfälzischen Polch.

Von Antwerpen nach Kahla

Edouard de Beukelaer gründete 1870 in Antwerpen sein Unternehmen und erfand den Doppelkeks, geht aus der Unternehmensgeschichte hervor. Zu Ehren des belgischen Thronfolgers nannte er die mit Kakaocreme gefüllten Kekshälften „Le Petit Prince fourré“ (Der kleine gefüllte Prinz).

Sein Sohn Edouard II. eröffnete 1955 in Kempen die „Flämische Keksfabrik“. Seit 1964 heißt das Produkt Prinzenrolle. Die Marke de Beukelaer gehört seit 1999 zum Familienunternehmen Griesson, das 1993 das Kahlaer Werk bauen ließ.

Ein weiterer Produktionsstandort neben dem Hauptsitz in Polch befindet sich im sächsischen Wurzen. Ein Logistikzentrum ist in Koblenz angesiedelt, eine Vertriebsniederlassung in Wien.