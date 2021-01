Kahlaer Sportverein unterstützt

Nahkauf-Marktleiterin Cornelia Loch (rechts) übergibt zusätzlich zu den Vereinsscheinen noch 1000 Euro an Jugendwartin Claudia Nissen-Roth von der BSG Chemie Kahla.

Das noch junge Jahr bringt erfreuliche Neuigkeiten für die BSG Chemie Kahla. Der Fußballverein mit angeschlossener Dart-Abteilung kann sich durch eine Aktion im örtlichen Nahkauf neue Hürden für Fußballtrainings sowie einen Fernseher für den Vereinsraum und Küchengeräte zulegen. Letztere sollen helfen, bei künftigen Spielen die Verpflegung sicherzustellen.

Möglich wurde das durch 8200 Vereinsscheine, die Bürger in eine eigens von der BSG gebastelte Kiste an der Supermarktkasse geworfen hatten. Durch die bei Rewe angegliederte Werbeaktion "Scheine für Verein" kann sich der Verein jetzt die Prämien aussuchen.

Marktleiterin Cornelia Loch stockte die Unterstützung noch mit einer 1000-Euro-Spende auf, was die Vereinsmitglieder zusätzlich erfreut, sagt Jugendwartin Claudia Nissen-Roth. Das Geld solle nun in die Vereinskasse fließen, um womöglich später die Planung für einen Kunstrasenplatz voranzutreiben. Denn schlechte Platzverhältnisse erschwerten im Normalbetrieb die Spiele.

In der Pandemie-Zeit ist es derweil „sehr still", sagt Nissen-Roth. Der Trainingsbetrieb fällt aus, stattdessen werde das Vereinshaus in Schuss gebracht. Sie hofft, dass gerade die Kinder dem Verein die Treue halten und nach der sportarmen Zeit im Sommer wieder den Fußbällen hinterher jagen.