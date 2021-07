Steffi Brion hat die ehrenamtliche Leitung des Stadtmuseums von Kahla übernommen, das am 23. Juli wieder für Besucher öffnet. In der Schließzeit wurden einige Veränderungen vorgenommen, so begrüßen neue Wachspuppen die Gäste in der "Henkelmacherstube" der Familie Petzold.