Das Kamel ist da. Bildhauer Tim Weigelt hat am gestrigen Adventssonntag gemeinsam mit Johannes Haschke, Chef des Restaurants „Daheme“, eine weitere Weihnachtskrippen-Figur auf den westlichen Johannesplatz gehievt. Bedeutet: In der Weihnachtszeit steht seit 2017 vorm „Daheme“ jene Krippe, die Jahr für Jahr figürlich erweitert wird. Tim Weigelt berichtete, dass dazumal mit Ochs’, Esel, Maria – das Jesus-Kind auf dem Arm – und Josef gestartet wurde. Weigelts Kollege Silvio Ukat hatte seinerzeit den Ochsen und die Maria mit Jesus-Kind beigesteuert. „Einer für alle, alle für einen – das war so ein bisschen der Musketiergedanke dabei“, sagt Weigelt, der für die vorjährige Erweiterung dann alleine den Sterndeuter mit Lamm und Schaf kreierte. Zur Komplettierung der Krippe müsse er nun noch fürs nächste Jahr den König als Reiter des Kamels schaffen. Irgendein Vorbild? – Na, der König in der Jungen Gemeinde Stadtmitte sei ja nun im Ruhestand und habe Zeit zum Modellsitzen. Wie? Was? Der berühmte JG-Pfarrer soll so verewigt werden? Tim Weigelt lacht. „Nein, war nur so’n Jenscher Wortwitz“, sagt der Jenenser Weigelt. „Aber ein bärtiger Weitgereister schwebt mir da schon vor.“

„Maßgeblich“ finanziert werde das Gesamtprojekt vom städtischen Eigenbetrieb Jenakultur, der auch für die Einlagerung der Krippenfiguren zwischen den Weihnachtszeiten Sorge trage, berichtet Johannes Haschke. Beteiligt sei zudem die Initiative Innenstadt. Nach Haschkes Worten rückt die Krippe noch mehrfach in den Adventsstimmungsmittelpunkt. So will nächste Woche Jenas katholische Gemeinde die Adventsgeschichte an der Krippe darbieten. Und am 4. Advent wird eine Überraschungs-Band im Zuge des Projekts „Musikalischer Weihnachtskalender“ an der Krippe aufspielen.

Nein, Kälte, Nässe und Frost können Maria, Josef, Jesus & Co. wenig anhaben, so gibt Tim Weigelt zu verstehen. Die Figuren seien mit einem Profi-Holzschutz lasiert. Ohnehin bestünden sie aus Eiche. Und dieses Holz sei sehr wetterbeständig.