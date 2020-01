Großlöbichau. Was ein Konstruktionsmechaniker, ein Physiklaborant oder ein Produktdesigner bei Vacom zu tun hat, erfährt man bei „CandiDate“, der hausinternen Ausbildungsmesse.

Karrierechancen im Blick – bei Vacom in Großlöbichau

Das Unternehmen Vacom Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH gehört weltweit zu den führenden Herstellern von Vakuumtechnik. Ohne die könnten weder elektronische Bauelemente hergestellt noch Photovoltaik-Module beschichtet werden. Nur, weil bei ihrer Fertigung Vakuumtechnik zum Einsatz kommt, können Mikroskope gestochen scharfe Bilder von etwa menschlichen Zellen liefern, und Satelliten liefern deshalb sicher Daten und Bilder aus dem Weltall.

Spitzenprodukte aus Großlöbichau brauchen Spitzenleute

Um solche Produkte auf dem Weltmarkt gut verkaufen zu können, braucht das Großlöbichauer Unternehmen hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. 250 sind es bereits, doch ihre Zahl soll weiter steigen. Den Nachwuchs bildet Vacom selbst aus, in 14 Berufen, vom Physiklaboranten über Konstruktionsmechaniker bis zu Produktionstechnologen und den Technischen Produktdesigner. IT-Spezialisten werden ebenso wie Kaufleute ausgebildet.

Um jungen Leuten – Schulabgängern ebenso wie Studenten und Quereinsteigern – in diesem Dschungel der Berufe und Karrieremöglichkeiten einen besseren Durchblick zu ermöglichen, veranstaltet Vacom am 25. Januar seine erste hausinterne Ausbildungsmesse auf dem Werksgelände in Großlöbichau. Das Veranstaltungsprogramm von „CandiDate“ bietet vielfältige Informations- und Kontaktmöglichkeiten.

Azubis und Chefs stehen Rede und Antwort

Auszubildende präsentieren die vierzehn Ausbildungsberufe aus den Bereichen Technik, Logistik, IT, Forschung und Entwicklung, Handel sowie Marketing. Geschäftsführung, Ausbilder und Auszubildende stehen den Besuchern Rede und Antwort. Arbeitsplatz-Test-Touren führen die Besucher durch die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Die Türen der Messehalle in Großlöbichau öffnen sich von 10 bis 14 Uhr für Interessierte. Der Eintritt zur „CandiDate“ ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vacom-Ausbildungsmesse, Sonnabend, 25. Januar, 10-14 Uhr, Firmengelände Großlöbichau, Mehr Infos: www.vacom.de/candidate