Katholische Gemeinde Jena erweitert Angebote der Seelsorge

Die katholische Gemeinde in Jena erweitert ihr Seelsorgeangebot. Freitag bis Sonntag ist von 18 bis 19 Uhr unter 03641/52 25 31 eine Telefonhotline geschaltet. Kaplan Guido Funke steht dann für persönliche Gespräche zur Verfügung.

„Für die Menschen da zu sein, in der Zeit der Krise, ist mir ein Herzensanliegen“, so Funke. Das Angebot wendet sich über die Gemeindemitglieder hinaus an alle Jenaer. Im geschützten Raum finden Menschen mit Lebens-, Glaubens- und Sinnfragen, die in der Zeit des Alleinseins und der Sorgen aufkommen, ein offenes Ohr. Für Menschen in Krisen ist zudem die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 zu erreichen.

Daneben werden bewährte Initiativen fortgeführt: „Die Kirche in der Wagnergasse steht offen“, so Pfarrer Riechel, Leiter der Pfarrei. Wer einen Ort des Trostes oder zum Aufatmen sucht, kann die Kirche entsprechend den Sicherheitsabständen täglich von 9.30 bis 18 Uhr betreten. Sonntags wird der Gottesdienst auf den YouTube-Kanal der Pfarrei hochgeladen. Gebetsanliegen können per E-Mail oder Post eingesendet werden. Hilfsleistungen für Bedürftige werden über die Kreisstelle der Diakonie gebündelt, die wochentags zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar ist.

Alle Infos: www.stjohann-jena.de sowie im Schaukasten der Kirche