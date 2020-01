Keine heilen Latten mehr am Zaun in Jena-Löbstedt

Für Bewohner des Schreckenbachweges ist die mittlerweile 16 Monate andauernde Umleitung Stress pur. Besonders arg trifft sie Elke Biertümpfel, die in Hausnummer 10 an der Ecke zur Rautalstraße wohnt. Zum vierten Mal wurde kürzlich der Gartenzaun an der Grundstücksgrenze angefahren. Kein einziger Verursacher meldete sich bislang.

Jenaerin in Stammkundin bei der Polizei

Die Jenaerin ist mittlerweile Stammkundin bei der Polizei. In der Hoffnung, dass sich doch ein Verursacher finden lässt, erstattet sie immer wieder Anzeige. Bei Schaden Nummer 3 gab es sogar Zeugen, die ein Kennzeichen notiert hatten. Allerdings stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Der dritte Crash war jedenfalls der bislang schlimmste, die komplette Einfahrt drohte umzufallen.

So sah der Zaun nach dem dritten Crash aus. Foto: Privat

11. Oktober 2018, 8. Februar 2019, 29. Juli 2019 und 13. Januar 2020 sind die Daten der bisherigen Anfahrten. In den 20 Jahren zuvor passierte dies kein einziges Mal.

Sehr frühzeitig bemühte sich Elke Biertümpfel bei der Stadt, die letztlich mit der Straßenbahnbaustelle Auslöser der Umleitung ist, um Hilfe. Beim Zeitungsbesuch zeigte sie die handschriftlichen Briefe. Es gab auch Termine vor Ort.

Stadt kommt für die Schäden nicht auf

Der Kommunalservice empfahl der Dame, sich an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) zu wenden. Von dem Haftpflicht-Zusammenschluss der Kommunen erfuhr sie, dass die Stadt nichts zahlen muss. „Der Veranlasser einer Baumaßnahme haftet nicht verschuldensunabhängig für alle Schäden, die ohne die Baumaßnahme möglicherweise nicht entstanden wären“, teilte der KSA mit. Zudem habe die Stadt mit dem Tempolimit und einem Lkw-Fahrverbot ihr Möglichstes getan, um die Umleitungsstrecke sicher zu machen. Eine andere Route gebe es nicht. Und eine Überwachung sei mit zumutbaren Mitteln nicht möglich.

Dass Lkw die Strecke dennoch befahren, ist in der Nachbarschaft kein Geheimnis. „Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch, wenn das Navi eben diese Route vorschlägt. Aber doch nicht auf meine Kosten“, sagt Elke Biertümpfel. Eine Schutzzone mit Warnbaken vor dem Zaun wie bei einem Nachbarn vorn in der Straße, dessen Dachrinne es erwischte, gibt es am Schreckenbachweg 10 nicht. Weil sich vor dem Haus Fahrzeuge begegnen, kann die ohnehin schon schmale Straße nicht weiter eingeengt werden.

Bei ihrer eigenen Versicherung war sie natürlich auch. Die Vertreterin sagte, dass sie als Versicherungsnehmerin nicht laufend neue Schäden anzeigen könne.

Hoffnung auf das Ende der Baumaßnahme im Sommer 2020

Das ist eine vergleichsweise ruhige Phase auf der Umleitungsstrecke. Im Hintergrund die Ampel. Foto: Thomas Beier

Beim letzten Zaun-Crash muss es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben, jedenfalls deuten die Farbreste in den Furchen am Zaun darauf hin. Beinahe hätte sie den Verursacher sogar angetroffen, denn sie war an diesem Tag früher auf. Allerdings hörte sie nichts, was wohl daran lag, dass die Geräuschkulisse der Baustelle so hoch ist.

Große Hoffnung ist, dass die Bauarbeiten bis Sommer 2020 beendet sind und die Umleitung damit entfällt. Fast drängt sich aber der Eindruck auf, einzelne Kraftfahrer wollen es auf der Zielgerade noch einmal wissen. Schräg gegenüber in der Kauflandeinfahrt erwischte es zuletzt ein großes Schild.