Kellerbrand in einem Wohnblock in der Anna-Siemsen-Straße

Zu einem Kellerbrand in einem Wohnblock in der Anna-Siemsen-Straße in Winzerla wurden zahlreiche Feuerwehren gerufen: 17 Fahrzeuge sowie zwei Rettungswagen waren vor Ort. Das Gebäude in Winzerla musste zum Glück nicht evakuiert werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Wehr konnte den Brand allerdings schnell löschen. Der Notruf ging gegen 11.30 Uhr in der Leitstelle ein.