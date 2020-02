Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kennengelernt bei Lutz Jahoda

Waschechte Jenenser sind sie beide – Ruth und Gerhardt Zwick. 60 Jahre sind sie nun schon miteinander verheiratet. Eine lange Zeit, wie beide meinen. Doch sie würden sich wohl wieder füreinander entscheiden, wenn man sie heute fragt. Ja, es hat freilich auch immer mal gekracht, aber danach sei alles wieder gut gegangen, sagt das Paar lächelnd und holt ein schönes Foto von sich hervor. Entstanden ist es am 27. Februar 1960 nach der Eheschließung im Jenaer Rathaus.

Kennengelernt hatten sich Ruth und Gerhardt schon 1958. Das war im Jenaer Volkshaus zur großen Silvesterveranstaltung mit dem Entertainer Lutz Jahoda. Man habe damals bis tief in die Nacht hinein getanzt. Ruth fand es ganz schön hart, dass ihr Gerhardt so einen weiten Weg gehabt hatte. Denn er musste, nachdem er Ruth in Jena-Ost nach Hause gebracht hatte, noch zurück bis an die Ringwiese, wo er wohnte. Später wohnte man dann bei den Eltern in Jena-Ost, in der Geschwister-Scholl-Straße. In einem Haus, das im Krieg zerstört und anschließend wieder aufgebaut wurde.

Ehefrau Ruth war Zeissianerin, hatte Werkzeugmacher gelernt und sich dann auf der Abendschule qualifiziert, so dass sie dann viele Jahre in der Verwaltung von Zeiss tätig war. Gerhardt war gelernter Maurer, der dann aber später bis zur Rente bei der Polizei gearbeitet hat. Man habe nie viel Zeit gehabt, berichtet Ruth Zweck. Schließlich habe man drei Kinder aufgezogen – zwei Jungen und ein Mädchen. Heute sind es auch schon neun Enkel und drei Urenkel, die zur Familie gehören.

Die meisten Familienmitglieder wohnen in Jena oder nicht weit weg. Am Mittwoch sind viele von ihnen ins „Haus im Sack“ gekommen, um mit den Jubilaren zu feiern. Manch altes Foto ging dabei von Hand zu Hand, und so manche Erinnerung von einst wurde erzählt. Das Jubelpaar zeigte sich glücklich, dass man zu zweit dieses Jubiläum erleben konnte, trotz mancher gesundheitlicher Probleme. Wünschen wir dem Ehepaar Zwick (sie 83, er 80 Jahre alt) noch viele gute Jahre. Ein Wunsch, den sich auch der Ortsteilbürgermeister von Jena-Nord, Christoph Vietze, anschloss. Er überbrachte die Glückwünsche des Jenaer Oberbürgermeisters an das Paar, das übrigens in der Leipziger Straße wohnt.