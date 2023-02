Die Protestgruppe "Letzte Generation" macht mit einer Straßenblockade in Jena auf sich Aufmerksam.

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" blockieren erstmals Straße in Thüringen

Jena In Jena kommt es aufgrund von einer Protestaktion der Aktivistengruppe "Letzte Generation" zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Aufgrund einer Protestaktion von mutmaßlichen Klimaaktivisten kommt es in Jena zu Behinderungen in der Knebelstraße Ecke Fischergasse. Die Aktivisten haben sich offenbar an der Straße festgeklebt. Die Polizei hat die Straße vor Ort abgesperrt und leitet den Verkehr über die Grietgasse um.

In den vergangen Wochen kam es auch in Thüringen vermehrt zur Akquise neuer Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch die Klimaschutz-Initiative Letzte Generation. Die Suche nach Verstärkung wurde vor allem in den Städten Jena, Weimar und Erfurt vorangetrieben.

Bundesweit hatte die Gruppierung für den heutigen Montag zu Aktionen aufgerufen. Der Protest solle "in jede Stadt und jedes Dorf" getragen werden. Meldungen über Aktionen gab es am Montagmorgen unter anderem aus Leipzig, Magdeburg und Berlin.