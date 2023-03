Klimaaktivisten in Jena nach Räumung festgehalten

Nachdem Klimaaktivisten am Mittwoch die Schlote eines Jenaer Heizkraftwerkes besetzt hatten, beschäftigten sie die Polizei bis spät in den Abend.

Jena. Nachdem Klimaaktivisten am Mittwoch die Schlote eines Jenaer Heizkraftwerkes besetzt hatten, beschäftigten sie die Polizei bis spät in den Abend.

Nachdem Klimaaktivisten Schlote des Gasheizkraftwerkes in Winzerla am Mittwoch einen Tag lang besetzt hatten, haben sie auch noch bis zum späten Abend die Polizei beschäftigt. Gegen 18 Uhr begaben sich die fünf Aktivisten auf den Abstieg von den Plattformen in rund 70 Metern Höhe. Wie Daniel Müller, Sprecher der Polizei Jena, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, habe es sich um drei männliche sowie zwei weibliche Personen gehandelt. Diese wurden am Fuße der Schlote von Beamten der Bereitschaftspolizei erwartet.

Lediglich eine weibliche Person führte laut Müller einen Personalausweis mit sich und wurde direkt entlassen, nachdem ihre Identität festgestellt worden war. Die übrigen vier mussten auf der Wache erkennungsdienstlich behandelt werden. Die Aktivisten hätten sich Farbe ins Gesicht geschmiert, wodurch die Konturen verwischt seien, so Müller. Zudem hätten sie ihre Hände mit einer Creme oder Balsam behandelt, weshalb der Scanner die Fingerabdrücke der Personen nicht habe erkennen können.

Letztendlich hätten die Aktivisten dann doch zumindest ihre Namen preisgegeben. Dadurch konnten ihre Identitäten durch einen Datenabgleich festgestellt werden. Laut Müller entschied der zuständige Bereitschaftsrichter, dass die Personen wieder entlassen werden sollen. Alle Aktivisten erhielten Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und unerlaubten Betretens von Betriebsanlagen.