Jenaer Knabenchor ringt um die Jüngsten

Jena. Corona hat der Philharmonie-Institution Nachwuchssorgen beschert. Neue Vorkurse im September.

Im unermesslich dicken Buch der Corona-Dramen hat der Knabenchor der Philharmonie sein eigenes Kapitel. Chordirektorin Berit Walther muss konstatieren, dass das Pandemie-Jahr 2020 den 45 Jahre bestehenden Chor um einen ganzen Jahrgang von Sängerknaben gebracht hat. Schon klar, wie sollten die traditionellen Vorkurse als sanftes Auswahlformat für Chor-Neulinge auch funktionieren, da die Pandemie-Vorschriften der Sangesfreude kaum Raum lassen?

Um so konsequenter richten jetzt Berit Walther und ihr Team den Blick nach vorn: Zum Start des neuen Schuljahres im September werden die Vorkurse für Jungen ab sechs Jahren wieder beginnen. Ursprünglich sollte es im Juni wieder losgehen. „Das können wir aber wegen der aktuellen Situation vergessen“, sagte Berit Walther. Aus organisatorischen Gründen sei es nun dringend geboten, vor Beginn der Schulferien die Anmeldungen von Vorkurs-Teilnehmern in hinreichender Zahl beisammen zu haben. Genau für diesen Zweck beginnt jetzt auf mehreren Kanälen die Werbung. Seit Montag zum Beispiel wird einen Monat lang mit Plakaten in Straßenbahnen zur Teilnahme eingeladen.

„Hier werden die Jungs einmal wöchentlich mit Spaß und kindgerechter Stimm- und Gehörbildung behutsam an das Singen im Chor herangeführt“, so beschreibt Berit Walther die Vorkurse. Für Jungen, die schon die dritte oder vierte Klasse besuchen und musikalisches Verständnis mitbringen, ist eine Aufnahme direkt in den Konzertchor möglich. Aktuell gehören dem Chor 70 Sänger an. Berit Walther schätzte ein, das die Zahl der Vorkurs-Teilnehmer und die Zahl der im Chor aufgenommenen Sänger – „maximal 15“ – gar nicht so weit auseinandergehen muss.

„Es ist nicht nur das Singen“

Die Gefahren, die ohne jährlichen Nachwuchs drohen, liegen auf der Hand. Es dürfe also nicht so weit kommen, dass festzustellen wäre: Uns fehlen die Sopran- und die Altstimmen (die im Knabenchor bislang nicht mit Männerstimmen besetzt werden), so erläuterte Berit Walther. Dann gebe es nicht mehr „die Qualität, die man haben will“.

„Aber es ist ja nicht nur das Singen. Die Jungs lernen auch zu begreifen, was Gemeinschaft bedeutet.“ Ohnehin möge die Pandemie derlei Erkenntnisse noch vertieft haben, wie etwa zu erleben gewesen sei jüngst bei der Video-Konferenz mit dem Philharmonischen Chor (neben dem Madrigalkreis der dritte Chor, den Berit Walther für die Philharmonie leitet). Da sei gesagt worden: Ich bin froh, euch gemeinsam zu sehen. „Nach der Pandemie wird man allgemein die Gemeinschaft noch mehr wertschätzen“, sagte Berit Walther.

Mit Blick auf den Knabenchor habe sie gelernt, dass die Arbeit im Chor die gesamte Jugend der Jungs präge. Die Pubertät sei „ja doch ein ganz schöner Umbruch“, sagte Berit Walther. „Und da wird man von der Gemeinschaft durchgetragen.“ Es habe sie immer wieder berührt, wenn die einstmals „komischsten Jungs“ nach Jahren wieder vorbeischauten und sagten: Ich wollte euch wiedersehen. Ja, das Zusammenspiel der Jungs gehe oft über „ins Mentorenhafte“; die Älteren übernähmen Verantwortung für die Jüngeren. „Wo findet man das in dieser individualisierten Gesellschaft schon noch?“

Information und Anmeldung: Chorbüro der Jenaer Philharmonie, Mail: chorbuero@jena.de, Telefon 03641/49 81 03