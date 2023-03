Kochberger Sommerfestival diesmal unter dem Motto „Lebenskunst"

Goethes Lieblings-opera buffa "Die Theatralischen Abentheuer oder Der Theaterdirektor in Nöthen (L´impresario in angustie)" von Domenico Cimarosa wird zum diesjährigen Programm im Liebhabertheater Schloss Kochberg gehören.

Großkochberg Liebhabertheater am Schloss lädt von Mai bis September zu Neuentdeckungen und Wiederbegegnungen ein

Im Liebhabertheater Schloss Kochberg –Theater an der Klassik Stiftung Weimar lädt der Theatersommer in diesem Jahr mit dem Thema „Lebenskunst“ wieder an den Wochenenden von Mai bis September ein. Auf dem Programm stehen in dem Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel Opern, Schauspiel und Konzerte. Der Vorverkauf hat laut einer Mitteilung gerade begonnen.

Der Spielplan konzentriert sich auf Werke aus Barock und Klassik, die im authentischen Theater der Goethezeit der historischen Aufführungspraxis entsprechend gezeigt werden, sodass Ort, Werk und Aufführung ein Gesamtkunstwerk bilden. Der sorgsam restaurierte Miniatur-Musenhof im klassizistischen Stil fungiert als Schaubühne und klinkt sich mit dem Thema in das Jahresthema der Klassik Stiftung ein, das sich mit Konzepten des Wohnens und Lebens beschäftigt.

Als aus dem Rittergut ein Musenhof wurde

„Auf der Suche nach der besten Welt – ein Opern-Pasticcio über Musen, Acker und Bankrott“ heißt das neue Opernprojekt mit der lautten compagney Berlin, das am 20. Mai Premiere feiert. Es beschäftigt sich mit der Lebenskunst Carl von Steins, der das einzigartige Privattheater auf Schloss Kochberg erbauen ließ. Von 1796 bis 1830 verwandelte Charlotte von Steins Sohn das Rittergut Kochberg in einen Musenhof und schuf eine einzigartige Symbiose von Landwirtschaft/Ökonomie, Natur und Kunst.

Der Theatersommer 2023 wartet zudem mit Publikumslieblingen auf. So ist Goethes

Lieblings-opera buffa Die Theatralischen Abentheuer oder Der Theaterdirektor in Nöthen

(L´impresario in angustie) von Domenico Cimarosa wieder zu erleben.

Im April finden bereits vier Prolog-Veranstaltungen statt, die mit dem Jahresthema in Verbindung stehen. Zu Ostern begrüßt der Schauspieler Bernd Lange am 8. April mit „Goethe.Faust.Ostern!“ den Frühling. Beim Kochberger Gartenvergnügen am 13. Mai präsentieren sich Schloss, Park, Theater und Kirche in Großkochberg einem meist von nah und fern anreisenden Publikum.