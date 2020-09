Komplettausfall des Nahverkehrs in Jena am Dienstag

Fahrgäste in Jena müssen sich darauf einstellen, dass am Dienstag, 29. September, keine Busse und Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs rollen. Auch der Schülerverkehr ist betroffen. Hintergrund ist der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik.

Nur Regionalbusse von JES Verkehrsgesellschaft

Zum jetzigen Zeitpunkt geht das kommunale Verkehrsunternehmen davon aus, dass für 24 Stunden des Streiks keine Busse und Bahnen des Jenaer Nahverkehrs fahren werden. Lediglich die Regionalbusse der JES Verkehrsgesellschaft mbH würden demnach fahren. Das bedeutet einen kompletten Ausfall aller Linien sowie des Schülerverkehrs des Jenaer Nahverkehrs im gesamten Stadtgebiet, wie das Unternehmen mitteilt.

Intern berät der Jenaer Nahverkehr derzeit, ob zumindest ein Notfahrplan gewährleistet werden kann. Mitteilungen darüber sind frühestens am Nachmittag zu erwarten, sagte Pressesprecher Stefan Dreising.

Unverständnis über Warnstreik

„Die den Tarifvertrag Nahverkehr anwendenden Verkehrsunternehmen, also auch die Jenaer Nahverkehr GmbH, haben sich gemeinsam mit Verdi auf den 14. Oktober 2020 als Auftakttermin zu neuen Verhandlungen verständigt. Vor diesem Hintergrund ist ein angekündigter 24-Stunden-Streik unverhältnismäßig“, sagt Andreas Möller, Geschäftsführer des Jenaer Nahverkehrs.

Die Gewerkschaft will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeber im bundesweiten Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr erhöhen. Sie plant einen bundesweiten Warnstreik und hat auch für drei Betriebe in Thüringen aufgerufen.

Das sind die Tarifforderungen von Verdi

Verdi fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden. Mit einer Forderung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden.