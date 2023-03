Gegen Polizei- und Staatsgewalt haben etwa 200 Menschen aus dem antifaschistischen Spektrum am Mittwoch in Jena demonstriert.

Kritik an Razzia in Jena

Gegen Polizei- und Staatsgewalt haben etwa 200 Menschen aus dem antifaschistischen Spektrum am Mittwoch in Jena demonstriert. Anlass waren Hausdurchsuchungen in Jena und Leipzig bei Personen, denen vorgeworfen wird, am 13. Februar in Budapest Angriffe auf Neonazis verübt zu haben. In Jena sei die Tür einer Wohnung mit einer Ramme aufgebrochen, eine Blendgranate geworfen und eine Mitbewohnerin ohne Unterwäsche aus dem Bett gezogen und auf dem Boden fixiert worden. Es wurde Geld für die Betroffenen gesammelt.