Kritische Marke erreicht: Jena schränkt private Feiern ein

Jena will die Regeln für Feiern in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel ändern (Symbolfoto).

Jena. Jena hat am Mittwoch die kritische Marke bei den Corona-Infektionen überschritten. Eine neue Allgemeinverfügung soll am Freitag in Kraft treten.

In der Stadt Jena ist am Mittwoch die kritische Marke bei den Corona-Infektionen überschritten worden: Auch wenn die Verwaltung einen Lockdown vermeiden will, wird das öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei orientiere sich die Verwaltung eng am Bund-Länder-Beschluss vom 14. Oktober. Am Abend lag der 7-Tage-Inzidenzwert bei 37 je 100.000 Einwohner. Die Stadt kündigt eine neue Allgemeinverfügung an, die am Freitag in Kraft treten soll. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.