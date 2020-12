Künstler unterstützt Kunitzer Brückenverein

Die Zahl der Bewunderer der Kunitzer Holzhausbrücke erfährt immer wieder Zuwachs. So spendete jetzt der Maler Eckard Weder (links) aus Kahla ein von ihm gemaltes Acryl-Gemälde dem Brücken- und Denkmalverein Kunitz.

Der will, so kündigte Werner Mautsch vom Vereinsvorstand an, prüfen, ob er das Bild auf seiner Internetseite zur Versteigerung anbietet oder beim nächsten Brückenfest am 25. September 2021 als Tombola-Hauptpreis einsetzt.

Der Erlös soll den Pflegemaßnahmen des Vereins für die Brücke zugute kommen.