Kuriose Idee: Ein Hörsaal im eigenen Haus

Vielleicht ging es Ihnen ja auch schon einmal so, als Sie an einem sonnigen Sommertag den Fürstengraben in Richtung der Weigelstraße an der Ampel überquerten und vom Konterfei Karl August von Hases regelrecht angestrahlt wurden? Beim richtigen Sonnenstand leuchtet das Denkmal für den Theologen und Kirchenhistoriker, dank des vor einigen Jahren wieder restaurierten Marmors, in strahlendem Weiß. In diesem Jahr wird der Stein genau 120 Jahre alt, ein Grund mehr ihn und den Mann, den er ehren soll ein wenig genauer zu betrachten.

Hase stammt aus einer Theologen- und Pfarrersfamilie

Noch heute erinnert unsere Stadt an den Theologen Karl August von Hase, wenn auch seine Person nicht mehr jedem Einwohner bekannt sein dürfte. Neben dem Denkmal am Fürstengraben ist eine Straße nach ihm benannt, sein Grab befindet sich auf dem Johannisfriedhof und Hase ist noch immer Ehrenbürger von Jena. Das Licht der Welt erblickte er am 25. August 1800 in dem kleinen Ort Niedersteinbach, der heute zur Muldenstadt Penig gehört. Hase wurde dabei in eine protestantische Theologen- und Pfarrersfamilie mit langer Tradition hineingeboren, da zum Beispiel schon sein Urgroßvater Zacharias Hase bei den Grafen Solms-Wildenfels (in der Nähe von Zwickau) Hofprediger gewesen ist und auch sein Großvater und Vater ebenfalls den Beruf des Pfarrers ausübten.

Kindheit und Jugend waren entbehrungsreich

Kindheit und Jugend waren entbehrungsreich, vor allem deshalb, weil der Vater Karl Hase 1803 mit nur 54 Jahren an einem Magenleiden starb. Seine Mutter Wilhelmine konnte anschließend die sechs Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren nur dürftig versorgen. Für Karl August von Hase folgten „Wanderjahre“, da ihn zunächst eine Taufpatin aufnahm und versorgte. Später kam er zu seinem Onkel Gottlob Friedrich Hase nach Altenburg und besuchte das dortige Gymnasium was er erfolgreich abschloss. Ab 1818 konnte Hase nur dank eines Stipendiums, das er vom Fürstenhaus von Schönburg erhielt, in Leipzig ein Jurastudium beginnen. Während des Studiums wurde der Wunsch Landpastor zu werden immer stärker. Zugleich begann sich Hase immer mehr für die seit 1819 verbotenen Burschenschaften zu interessieren.

Verweis von der Hochschule

1820 trat er der Leipziger Burschenschaft bei, wurde aber wegen seiner Aktivitäten schon ein Jahr später von der Hochschule entlassen. Daraufhin ging Hase nach Erlangen, um dort Theologie zu studieren. Aber auch hier verwies man ihn nach nur drei Semestern der Hochschule, weil Hase Mitglied der Erlanger Burschenschaft gewesen war. Dennoch gelang es ihm im Oktober 1822 in Dresden sein theologisches Examen erfolgreich abzulegen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der sächsischen Heimat zog es Karl August von Hase schließlich nach Tübingen, wo er sich promovierte, kurz darauf auch habilitierte und anschließend als Privatdozent an der Theologischen Fakultät arbeitete. Doch auch in Tübingen währte das Glück nur kurz, denn Ende September 1824 verhaftete man Hase wegen seiner Mitgliedschaft in der Erlanger Burschenschaft erneut und verurteilte ihn anschließend wegen Hochverrats zu zwei Jahren Festungshaft, die er auf dem Hohenasperg absaß.

Goethe holt ihn nach Jena

1825 vorzeitig begnadigt, zog es Hase zurück nach Leipzig, wo er sich 1828 erneut habilitierte. Da er durch seine Veröffentlichungen bereits überregionale Bekanntheit erlangte, holte ihn Johann Wolfgang von Goethe 1830 nach Jena, wo Hase eine außerordentliche Professur an der Theologischen Fakultät übernahm. Ob dem Hochschullehrer zu diesem Zeitpunkt bereits klar war, dass er den Rest seines Lebens an der Saale verbringen würde, mag bezweifelt werden. 1831 heiratet Hase Pauline Härtel, die Tochter eines wohlhabenden Leipziger Verlegers, was ihm für die Zukunft finanzielle Sicherheit bot. In den Folgejahren machte sich der Theologieprofessor vor allem als Kirchenhistoriker einen Namen. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1883 war er zudem sechs Mal Rektor der Universität Jena.

1880 zum Ehrenbürger ernannt

Als Kuriosum jener Jahre ist sicher der Umstand zu sehen, dass Hase in seinem eigenen Haus in der Unterlauengasse einen Hörsaal einrichten ließ, der zeitweise der größte in ganz Jena war. Im Alter erntete der Theologe die Früchte seiner Tätigkeit, nicht nur, in dem man ihn mit zahlreichen Orden bedachte, sondern auch in dem er 1880 zum Ehrenbürger von Jena ernannt wurde und man ihn im Jahr seiner Emeritierung in den sachsen-coburg-gothaischen Adelsstand erhob. Nach einem entbehrungs- und arbeitsreichen, in der Spätfolge aber auch erfolgreichen Leben starb Karl August von Hase am 3. Januar 1890 mit 89 Jahren in Jena.

Nur wenige Jahre später, kurz bevor Hases 100. Geburtstag angestanden hätte, setzten im Jahr 1898 einstige Verehrer und Schüler des altgedienten Professors einen Aufruf in die „Jenaische Zeitung“, der um Spenden für ein Hase-Denkmal warb. Diese kamen in ausreichender Zahl zusammen, so dass das Denkmal planmäßig am 11. Juli 1900 an der Jenenser „via triumphalis“, dem Fürstengraben, eingeweiht werden konnte. Zu diesem Anlass waren nicht nur zahlreiche ehemalige Schüler, sondern auch die Bevölkerung von Jena und studentische Abordnungen erschienen. Wie das „Jenaer Volksblatt“ einen Tag nach der Weihe berichtet, begann die Veranstaltung gegen dreiviertel 11 Uhr auf dem Marktplatz. Unter den „Klängen der Seidelschen Stadtkapelle“ führte der kurze Weg zum „Festplatz am Fürstengraben“. Die halbstündige Weiherede hielt Karl August von Hases Lehrstuhlnachfolger, der Theologe Friedrich Wilhelm Franz Nippold (1838-1918), vor der versammelten Festgemeinde. Anschließend fiel die Hülle und gab das weiße Marmordenkmal erstmals für die Öffentlichkeit frei.

Denkmal wird 1900 eingeweiht

Auf einem Granitpodest ist eine Marmorstehle platziert, die die goldene Inschrift „Karl Hase / 1800 – 1890 / Politischer Häftling / 1824/25 auf dem / Hohenasperg / Professor /D. Kirchengeschichte / 1830/83 Univ. Jena“ trägt. Auf ihr ruht die Büste des Kirchenhistorikers, die vom Leipziger Bildhauer Carl Seffner (1861-1932) geschaffen wurde. Aufmerksame Betrachter finden die Signatur Seffners auf der linken Seite („C. Seffner 1900“) wieder. Der damalige Oberbürgermeister Heinrich Singer übernahm das Denkmal in den Schutz der Stadt, was er laut dem „Volksblatt“ mit „kernigen Worten“ ausdrückte. Danach wurde etliche Kränze niedergelegt. Dann „zerstreute“ sich die Festgemeinde. Den Abschluss fand der Tag gegen 14 Uhr im „Hotel zum Bären“, wo ein Festmahl stattfand. Umso erfreulicher ist es, dass sich das Denkmal auch 120 Jahre später noch immer in altem Glanz betrachten lässt.

Im Dornröschenschlaf der Geschichte

Bei einem Gang durch Jena fällt einem hier und da ein stummer Zeuge der Geschichte am Wegesrand auf, einstmals aufgestellt, um an eine Persönlichkeit oder ein Ereignis zu erinnern. Gedenken und Nichtvergessen sind zutiefst menschliche Bedürfnisse, auch wenn das Setzen von Denkmalen weitestgehend aus der Mode gekommen ist. Im Alltag finden viele dieser Zeitzeugen nur selten Beachtung. Häufig ist den Menschen nicht mehr die Bedeutung oder die Geschichte hinter jenen Denkmalen bekannt. Doch ein genauer Blick lohnt, meist ergeben sich spannende Begebenheiten und weitere Hintergründe, die vom Staub der Geschichte befreit und aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden wollen.

In einer Serie sollen einige dieser Zeitzeugen wiederentdeckt werden. Dabei ist der Begriff des Denkmals nicht nur im klassischen Sinn zu verstehen, sondern auch als Gedenkort, Naturdenkmal oder Gegenstand, der an etwas erinnert. Welche stummen Zeugen kennen Sie? Senden sie Ihre Ideen an uns: jena@otz.de