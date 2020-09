Die Bundesstraße 88 in Orlamünde erhält in Richtung Zeutsch eine Überholspur.

Orlamünde. Während Orlamünde um eine Lärmschutzwand kämpft, ist diese in Zeutsch mit eingeplant.

Lärmschutz in Orlamünde: „Steht der Mensch nicht mehr im Vordergrund?“

Das Drängen auf eine Lärmschutzwand für die Anwohner an der B88 in Orlamünde nimmt immer verzwicktere Wendungen ein. So erhielt zuletzt der Petitionsausschuss des Landtages eine Antwort vom Landesamt für Bau und Verkehr, die Abgeordneter Stephan Tiesler (CDU) absurd erscheint.