Um den Rathausgarten von Camburg wird seit fünf Jahren vor Gericht gestritten. Architekt Weidemann will von der Stadt noch Honorare für Mehraufwendungen. Die Stadt lehnt die Forderungen ab, prangert dagegen Mängel und Schäden am Bodenbelag an.

Dornburg-Camburg. In fünf Jahren beschäftigt sich jetzt der fünfte Richter mit dem verzwickten Fall der Sanierung des Rathausgartens Camburg. Ende nicht in Sicht.

Langes Warten auf eine Entscheidung des Gerichts

Bei der christlichen Seefahrt und vor Gericht sei man in göttlicher Hand, behauptet wohl nicht von ungefähr der weise Volksmund. Doch selbst bei der Verteilung von Terminen bei Gerichten scheinen höhere Mächte ihre Hand im Spiel zu haben. Von Personalengpässen in den Thüringer Gerichten, Aktenbergen auf Richtertischen und entsprechend langen Wartezeiten der Streitparteien auf Verhandlungstermine kann auch die Stadt Dornburg-Camburg ein Lied singen.

Streit um Honorare und Baufehler am Rathausgarten Camburg dauert an

In ihrem Streit um offene Rechnungen für die Umgestaltung des Rathausgartens von Camburg ist auch nach fünf Jahren noch kein Ende in Sicht. Seit 2015 befasst sich das Landgericht in Gera mit dem Fall, zuletzt hatte es dort im Oktober 2019 eine Verhandlung in der Sache Architekt Lutz Weidemann gegen die Stadt Dornburg-Camburg gegeben. Weidemann, der ab 2005 im Auftrag der Stadt für die Sanierung des Camburger Rathauses und der Außenanlage, des so genannten Rathausgartens, verantwortlich war, hatte die Stadt vor fünf Jahren auf Zahlung zusätzlicher Honorare verklagt. 129.000 Euro sollte die Kommune dem Architekten für zusätzliche Aufwendungen in der Bauphase zahlen.

Häufiger Richterwechsel macht Urteilsfindung kompliziert

Doch die Kommune wehrte sich gegen die nach ihrer Sicht unrechtmäßigen Forderungen und machte im Gegenzug Forderungen geltend, weil noch innerhalb der Gewährleistungspflicht Schäden am Bodenbelag im Rathausgarten beanstandet worden waren. Ganze drei Jahre wurde vor Gericht um die Höhe der Honorarforderungen verhandelt, bis der Kläger seine fehlerhafte Rechnung akzeptierte. Dass während der ganzen Zeit das Verfahren nicht in einer richterlichen Hand lag, sondern die Zuständigkeit viermal wechselte, machte die Sache nicht einfacher, räumte Rechtsanwalt Stephan Figiel aus München ein, der die Stadt Dornburg-Camburg in diesem Verfahren vertritt.

Doch selbst nach Korrektur der Rechnung auf nun 89.000 Euro war Richterin Anna Sophie Kröber im Oktober letzten Jahres noch ziemlich unschlüssig, was davon überhaupt rechtens geltend gemacht werden könnte. Denn wie sich in der Verhandlung herauskristallisierte, war ein Streitpunkt, ob das im Rathausgarten verwendete Material überhaupt geeignet dafür war. Selbst der bestellte Gutachter konnte die Zweifel nicht beseitigen. Deshalb forderte Richterin Kröber Kläger und Beklagte am Ende der mehrstündigen Auseinandersetzung auf, alle Argumente noch einmal schriftlich festzuhalten und dem Gericht vorzulegen. Danach sollte ein Urteil gefällt werden.

Doch auch vier Monate später gibt es noch kein Urteil, ja noch nicht einmal einen Termin für dessen Verkündigung. „Ein Verfahrensabschluss ist derzeit auch nicht absehbar“, hatte Sebastian Warzecha-Köhler, stellvertretender Sprecher des Landgerichts Gera auf Nachfrage unserer Zeitung im Dezember 2019 mitgeteilt.

Richternachwuchs erst seit zwei Jahren neu eingestellt

Der Grund: Richterin Kröber wechselte im Januar zum Amtsgericht Altenburg. Im Februar wurde Daniel Renner als derjenige Richter benannt, der den Fall als ihr Nachfolger übernommen hat. Er ist nun bereits der fünfte Richter, der an diesem Fall arbeitet. Beide Kollegen seien junge Leute, die nach ihrem Staatsexamen als Proberichter eingesetzt seien und dabei verschiedene Dezernate durchlaufen müssten, erklärte Simone Illian, Richterin und Pressesprecherin am Landgericht Gera. Ihre Einsatzzeit sei deshalb immer begrenzt. „Dabei müssen die jungen Kollegen die alten Fälle übernehmen und bekommen auch neue dazu, ihr Pensum ist beachtlich“, ergänzte sie.

Dass es bei Gericht überhaupt so viele seit langem anhängige Verfahren gibt, „liegt daran, dass wir jahrelang extrem unterbesetzt waren. Erst seit zwei Jahren werden neue junge Kollegen eingestellt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Verfahren immer weiter. Gerade jetzt sei die Personaldecke am Landgericht dünn, erst im April sollen Neueinstellungen kommen. Sorgenvoll schaut man deshalb in den Gerichtsstuben beispielsweise auf das Problem Hasskriminalität. „Das wird uns bestimmt mehr Arbeit und mehr Fälle bringen“, sagte sie.

Richter Daniel Renner muss sich nun erst einmal in die dicken Aktenordner und komplizierten Sachverhalte mit Architektenhonoraren und Baumaterialien am Camburger Rathaus einarbeiten. „Bausachen sind generell ziemlich kompliziert“, räumte Illian ein. Erst seit zwei Jahren gibt es am Landgericht eine Spezialkammer, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Alle vorher bereits bearbeiteten Fälle liegen weiter in Verantwortung der Strafkammern, die diese übernommen hatten. Bis ein Termin für die Fortsetzung der Verhandlung Weidemann-Stadt Dornburg-Camburg festgelegt werden kann, könnte es also noch dauern.