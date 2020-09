Eine provisorische Holzbrücke musste in den späten 1930er Jahren von Männern im Rahmen des von den Nazis angeordneten Arbeitsdienstes über die Saale gebaut werden. Rechts ist die Landfeste zu sehen.

Jena. Wolfgang Eckardt erinnert sich an die Landfeste und die Pontonbrücke in Jena.

Leserreaktion: Die alte Kanone an der Saale

Beim Stichwort „Kanone“ machte es gleich klick bei unserem Leser Wolfgang Eckardt. Moment mal, da war doch was! Genau! Da gab es doch ein altes kleines Schwarz-Weiß-Foto, das ihn als Kind mit Matrosenanzug an jener Kanone zeigt, die einst auf der Landfeste gestanden hat. Erinnerungen kamen hoch, und er griff, inspiriert durch den Artikel „Alte Brückensteine und Lache-Terrasse“ in unserer Zeitung, sogleich zu den Fotoalben seines Vaters, wo er fündig wurde.