Leuchtenburg-Parkplatz in der Warteschleife

Auf diesen Flächen am Hang sollen Parkterrassen für temporäre Parkplätze an der Leuchtenburg entstehen. Für das besagte Areal wurde 2015 ein Baustopp verfügt, seither bewegt sich hier nichts. Das soll nun mit geänderten Plänen geheilt werden.

Seitenroda. Ein Schrägaufzug soll künftig Besucher der Leuchtenburg bequem zum Ziel bringen. Doch bis dahin müssen noch Steine aus dem Weg geräumt werden.

Wenn sich tapfere Ritter auf dem Hof der Leuchtenburg schlagen, Marktweiber dort ihre Waren feilbieten oder Hexen in der Walpurgisnacht ums Feuer tanzen, dann zieht das seit Jahren Tausende Besucher auf die alte Burg bei Kahla. Doch nicht im letzten und in diesem Jahr.

Und trotzdem beschäftigten gerade diese Veranstaltungshöhepunkte die Gemeinderäte von Seitenroda in ihrer letzten Sitzung. Konkret debattierte der Gemeinderat über die Anlage und Ausgestaltung von Parkplätzen für Burgbesucher am Hang neben der Durchgangsstraße im Ort. Deren Bau gehört, wie der Bau eines Schrägaufzuges, zum Konzept zur besseren touristischen Erschließung der Burg, das von der Stiftung Leuchtenburg erarbeitet wurde. Zu beiden Projekten gibt es gegensätzliche Meinungen, weshalb darüber auch neuerlich im Gemeinderat diskutiert wurde.

Katrin Grünwald vom Planerteam der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft stellte einen geänderten B-Plan zum Teilbereich der Parkplätze vor. Nach Kritik an den ursprünglichen Plänen durch Bürger und Umweltverbände sowie das Landesverwaltungsamt wurde jetzt die Zahl der Parkplätze reduziert und ein Bereich dafür in Ortsnähe ganz gestrichen. „Hier wurde bereits eine Streuobstwiese angelegt“, berichtete Grünwald.

Weniger Fläche versiegeln

Änderungen soll es auch im Ausbau der Parkflächen geben, für deren Anlage schon bisher großräumig in das Gelände eingegriffen wurde. Es werden weniger Flächen versiegelt, die Parkterrassen werden als begrünter Schotterrasen angelegt, zusätzlich sollen Bäume und Strauchhecken an den Terrassen für mehr Grün sorgen und Sichtschutz für nahe liegende Häuser bieten, informierte die Landschaftsarchitektin. Zudem solle das gesamte Areal mit Entwässerungsleitungen und Mulden, in denen sich Oberflächenwasser sammeln und versickern kann, ausgestattet werden. Ein Rückhaltebecken soll das Sickerwasser aufnehmen.

So weit, so gut. Die vorgenommenen Änderungen wurden von den Gemeinderäten zur Kenntnis genommen, doch kritische Nachfragen blieben nicht aus – sowohl von den Gemeinderäten wie aus dem Publikum. So kritisierte Gemeinderat Dave Horn die Variante Schotterrasen. Es gehe hier doch um temporäre Parkflächen, die nur bei Großveranstaltungen genutzt werden sollten. Dafür scheine ihm die im ersten Planentwurf vorgesehene große Wiesenfläche als Parkplatz, die sonst von der Landwirtschaft genutzt werden könnte, als ausreichend. „Der erste Plan fügt sich auch viel besser in die Landschaft ein“, argumentierte er. Die dem neuen Plan zugrundeliegenden hydrogeologischen Untersuchungen zweifelte Horn an.

Die Versuche, für die Tiefenbohrungen gemacht wurden, hätten ergeben, dass der anstehende Hanglehm-Boden eine natürliche Versickerung nicht erlaube. Deshalb müsse ein Entwässerungssystem gebaut und darüber eine poröse Bodenschicht mit dem Schotterrasen aufgebracht werden, hatte Sylvia Staudte von der LEG erklärt.

Busse dürfen nur Ausnahme sein

Gemeinderat Martin Frank hatte kritische Nachfragen zu der auf den Bauplänen enthaltenen vierten Parkspur, die auch als Stell- und Wendefläche für Busse ausgezeichnet war. Seine Frage an Ulrike Kaiser von der Stiftung Leuchtenburg: „Wie wird geregelt, dass Busse hier die Ausnahme sind, da es auf der oberen Parkterrasse ausreichend Busstellplätze gibt?“ Dies solle im Konzept garantiert werden, lautete ihre Antwort.

Widerspruch formulierte Gemeinderat Andreas Wetzel zu den vorgestellten Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung. Nach Auskunft von Katrin Grünwald sollen dafür im Park von Schloss Hummelshain alte Gebäude abgerissen und das Grundstück entsiegelt werden. Eine passende Fläche für solche Maßnahmen gebe es in Seitenroda nicht. „Es ist unerträglich, dass wir hier immer mehr Versiegelung erdulden müssen und man in Hummelshain davon profitiert“, sagte Wetzel. Dies sei um so problematischer, wenn damit ein Grundstück aufgewertet werde, das dem umstrittenen Eigentümer Rothe gehöre.

Nach Ansicht von Bürgermeister Werner Klüger „ist die Änderung eine bessere Lösung“, weil die Parkplätze weiter weg vom Ort lägen. Auch sei der Schotterrasen eine sauberere Lösung als das Parken auf einer vielleicht nassen Wiese. Er schlug vor, dass sich die Gemeinderäte vor Ort noch einmal ein Bild machen über die neuen Planvorschläge, ehe sie entscheiden.