Am Dienstag, 23. Juni, 1 Uhr, wird die Leuchtenburg für eine Stunde rot angeleuchtet.

Seitenroda. Stiftung Leuchtenburg beteiligt sich an bundesweiter Aktion, um auf die Not der Veranstaltungsbranche hinzuweisen.

Leuchtenburg wird in Alarmfarbe Rot getaucht

Um auf die dramatische Situation der Veranstaltungsbranche hinzuweisen, beteiligt sich die Stiftung Leuchtenburg an einer deutschlandweiten Aktion. In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag leuchtet die Burg in der Alarmfarbe Rot.

Das leuchtende Mahnmal über den Saaletal ist 1 Uhr in der Nacht zu sehen.

Die Leuchtenburg präsentiert sich bis 1 Uhr nachts als leuchtendes Mahnmal, um die Veranstaltungsbranche symbolisch zu unterstützen. „Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen“, schreiben die Initiatoren Auch Jenakultur, die Sparkassen-Arena und weitere Veranstalter aus der Region beteiligen sich an der Aktion.

Mehr Informationen unter https://night-of-light.de