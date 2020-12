Lobeda: Kreatives Baubüro sucht Künstler

Das Kreative Baubüro in der Stauffenbergstraße 10 in Lobeda-West soll für Kunstschaffende zu einem Atelier auf Zeit werden.

Im kreativen Baubüro in der Stauffenbergstraße 10 in Lobeda-West ist es coronabedingt sehr ruhig geworden. Jenawohnen möchte diesen Raum nicht länger ungenutzt lassen und will Künstler unterstützen, heißt es in einer Mitteilung.

Daher suche das kommunale Wohnungsunternehmen gemeinsam mit Blank, der Agentur für Zwischennutzung, Künstlerinnen und Künstler, die das Baubüro zu ihrem Atelier auf Zeit machen möchten.

Die Werke, die während der Zwischennutzung geschaffen werden, sollen anschließend in einer zweiwöchigen Ausstellung vorgestellt werden. Einzelkünstler können sich bis zum 10. Dezember bei Jenawohnen oder der Agentur für Zwischennutzung mit einem kurzen Portfolio von maximal drei A4-Seiten bewerben.

Das Baubüro könne von Ende Dezember bis Ende März 2021 gegen eine symbolische Miete genutzt werden.