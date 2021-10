Mann in Jena zusammengeschlagen - Polizei vermutet politischen Hintergrund

Jena. Zwei Unbekannte haben in Jena einen 33-Jährigen angegriffen und zusammengeschlagen - nach jetzigem Ermittlungsstand aus politischer Motivation heraus.

Vermutlich aus politischen Motiven haben zwei Unbekannte am Westbahnhof in Jena einen 33 Jahre alten Mann "grundlos und feige" angegriffen, wie die Polizei schreibt. Die schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Täter hätten ihr Opfer am Donnerstag gegen 6.30 Uhr von hinten attackiert und auf den Mann eingeschlagen und -getreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei erlitt der 33-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht.

Die Angreifer nahmen die Mütze des Opfers (Marke "Engelbert Strauß") an sich und fuhren anschließend den Angaben zufolge auf Fahrrädern davon. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen des Vorfalls, die Kripo ermittelt.

