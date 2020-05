Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann randaliert in Jena und macht Polizisten Festnahme nicht leicht

Unbekannte haben am Dienstag in der August-Bebel-Straße mehrere Briefkästen in einem Mehrfamilienhaus beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde einer der Briefkasten offenbar aufgebrochen. Die anderen betroffenen Briefkästen wurden anderweitig in Mitleidenschaft gezogen.

Da die Hauseingangstür nicht verschlossen war, gelang es den Tätern problemlos in das Mehrfamilienhaus zu kommen, um die im Treppenhaus befindlichen Briefkästen zu beschädigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Mann randaliert und leistet bei Festnahme Widerstand

Am Dienstagmorgen trieb ein 51-Jähriger in der Felix-Auerbach-Straße in Jena sein Unwesen. Der Mann trat auf einem Parkplatz gegen die Tür eines geparkten Autos, der dadurch leicht beschädigt wurde. Anschließend pöbelte er vorbeilaufende Passanten an und versuchte noch den vorbeifahrenden Verkehr anzuhalten.

Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten leistete er immensen Widerstand, um sich den Maßnahmen zu entziehen. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Nigelnagelneuer Rasentraktor gestohlen

Einem 43-jähriger Mann aus Jena wurde der Rasentraktor gestohlen. Den Diebstahl meldete der Mann am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, betraten Unbekannte das Grundstück des Mannes auf einem Campingplatz und entwendeten den Traktor aus einem Schuppen. Was das Ganze aber laut Polizei umso bitterer macht: der neue Rasentraktor wurde erst in der vergangenen Woche geliefert und hatte einen Wert von knapp 4000 Euro.

