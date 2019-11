Alice Grosse und Norbert Comouth gehörten zu den vielen Helfern beim Martinsschmaus in der Stadtkirche..

Der Martinsschmaus fand zum 3. Mal in der Jenaer Stadtkirche statt und servierte 300 bedürftigen Besuchern Gänsebraten.

Martinsschmaus mit 300 Gästen in Stadtkirche

Zum Martinsschmaus kamen am Samstag 300 Gäste in die Jenaer Stadtkirche. Ralf Kleist, Volker Lissner und Berno Kremlitschka hatten bedürftige Menschen zum Gänsebraten in dieses Restaurant der Herzen eingeladen. Zahlreiche Helfer waren im Einsatz, unter anderem als Kellner wie hier Alice Gross und Norbert Comouth. Auch OB Thomas Nitzsche servierte mit. Kinder von der Evangelischen Grundschule und vom katholischen Kindergartens sangen für die Besucher.