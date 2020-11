Michael Groß über eine Verkehrsänderung mit Geburtsfehlern in Wenigenjena.

Alles braucht seine Zeit. Tatsächlich scheint sich das Linksabbiegen von der Karl-Liebknecht-Straße in die Camsdorfer Straße seit der Einführung dieses Verkehrsversuchs am 10. August eingebürgert zu haben. In den ersten Wochen hatte kaum einer die neue Verkehrsführung ernst genommen. Das hat sich geändert. Doch nun scheinen aber einige Geburtsfehler dieses Versuchs zutage zu treten.