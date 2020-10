Meine Meinung: Allzeit in der frischen Luft

Für Amtsärzte gilt wie für alle Ärzte: Man möge ihnen vertrauen! Zumal wenn man selbst nicht Medizin studiert hat. Und doch hat es den Anschein, dass die hiesige Amtsärzteschaft beim Verfassen der Corona-Hygienevorschriften für den Stadtrat Glacéhandschuhe anhatte. Nicht so streng sehen im Vergleich die Pandemie-Regeln in Schulen aus. So sollen die 46 Stadtratsmitglieder während ihrer monatlichen Sitzung im Volkshaus maximal vier Stunden tagen, unterbrochen von einer Pause nach zwei Stunden. Die neue Lüftungstechnik im Volkshaus hat obendrein laut Stadtratsvorsitzendem alle 15 Minuten die Raumluft komplett ausgetauscht. Mit derlei Technik ist nur ein Teil der Jenaer Klassenräume ausgestattet. Für alle anderen Unterrichtsräume gilt: Regelmäßig stoßlüften! Außerdem geht es da – ob geteilte oder ganze Klassen – enger zu als zwischen den 48 Ratsleuten plus OB und drei Dezernenten im Großen Volkshaus-Saal.

Den Ratsleuten sei gute Luft gegönnt. Ist ja auch schön, wenn die kostbaren Beschlussvorlagen nicht von Stoßluftzügen verwirbelt werden. Diese Zeilen sind nur Mahnung, den Stadtrat nicht etwa in den Lockdown zu schicken, wenn Infektionszahlen steigen. Die Damen und Herren müssen noch den Haushalt 2021 beschließen. Ohne den geht fast nichts in der Stadt.