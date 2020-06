Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die Taube in der Hand

Das Internet hat jede Menge Finanztipps parat für diejenigen, die ein Grundstück besitzen, Vermieter sind und eine höhere Grundsteuer B gerne umlegen möchten: natürlich über die Miete, weshalb das Drehen an der Steuerschraube unmittelbare Folgen für den Wohnungsmarkt haben dürfte. Der Stadtspitze dürfte diese Entscheidung schwer gefallen sein. Das Thema ist verpönt, vor allem in der Stadt, in der zwar nicht Milch und Honig fließen, aber in der die Steuereinnahmen vergleichsweise üppig waren.

Corona verändert alles. Die Situation ist dramatisch. Die Hilferufe der Städte und Gemeinden werden immer lauter.

Eine höhere Grundsteuer wird das Loch nicht flicken können. Aber wenn Jena seine Einnahmen nicht ausschöpft, fließen keine Bedarfszuweisungen: Und hier geht es immerhin um 28 Millionen Euro. So gilt es abzuwägen zwischen dem Ärger der Mieter und dem Allgemeinwohl sowie den freiwilligen Leistungen im sozialen, sportlichen, kulturellen und Jugendbereich, die wegzubrechen drohen, um Dinge also, die jede Stadt liebens- und lebenswert machen.

Besser die Taube in der Hand als den Spatz auf dem Dach? Das ist in der Tat eine Gratwanderung. Die weitreichendste Forderung stammt von dem Geraer OB: Bund und Land müssten die coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben den Kommunen erstatten. Das klingt nach einem gewaltigen Rettungsschirm.

