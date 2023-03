Meine Meinung: Für die Verkehrswende braucht Jena mehr Fahrradparkplätze

Bei der Parkplatzsuche brauchen auch Fahrradfahrer oft viel Geduld und Kreativität – was wiederum Frust bei Mitmenschen auslösen kann.

Wenn es mal wieder schnell gehen muss, will einfach nichts klappen: Erst schleppt man sich durch den Berufsverkehr, wird von Rotphasen aufgehalten und in der Innenstadt angekommen, beginnt die Suche nach einem Parkplatz. Davon sind Radfahrer nicht ausgenommen, denn vielerorts fehlt es an Fahrradständern. Dieser Mangel erfordert nicht nur Geduld, sondern manchmal auch Kreativität – was andererseits wieder Frust bei Mitmenschen auslösen kann.

Besonders erzürnt muss ein Bürger gewesen sein, als er ein abgestelltes Fahrrad an einem Firmenschild in der Grietgasse erspähte. Die Person ließ diesen „Frevel“ natürlich nicht auf sich sitzen und schritt zur Tat: Sorgfältig am Sattel befestigt und in Folie verpackt hinterließ sie dem Besitzer die Nachricht „Das hier ist kein Fahrradständer“ – gefolgt von sage und schreibe 20 Ausrufezeichen.

Bedarf an Fahrradparkplätzen wird steigen

Tobias Leiser ist Volontär in der Lokalredaktion Jena Foto: Malte Hahs / Funke Medien Thüringen

Nun mag es kein zugelassener Stellplatz sein, doch versperrte der Drahtesel weder die Sicht auf die Firmennamen noch blockierte er den Eingang. Der Frust des Absenders ist verständlich, die Nachricht selbst verweist aber auf ein größeres Problem: Während der Autoverkehr immer weiter minimiert werden soll, wird der Bedarf an Fahrradparkplätzen in der Innenstadt steigen. Dabei fehlt es jetzt schon an Stellflächen und Ständern.

Sollte die City jemals autofrei werden, lägen die unzähligen Parkflächen brach. Damit nicht noch mehr Drahtesel das Stadtbild verschandeln, sollten Parkplätze zu Fahrradstellplätzen werden. Das würde so manchem Radfahrer einiges an Zeit und selbst ernannten Parkplatzwächtern unnötigen Frust ersparen.