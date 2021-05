Meine Meinung: Herr Liefers sacknass

Thomas Stridde über Schauspieler auf der Covid-Station.

Reime suggerieren oft das Absolute, das gar nicht so absolut ist. Beispiel: das englische Sprichwort „One apple a day keeps the doctor away“. Natürlich reicht ein Apfel am Tag nicht aus, um den Arzt fernzuhalten – um gesund zu leben. Ähnlich lief das mit der Schauspieler-Aktion „#allesdichtmachen“, die als ironisch kritischer Kommentar zu den Pandemie-Maßnahmen gedacht war und mehr Kritik als Lob auslöste. Carola Holzner, Leitende Oberärztin am Uni-Klinikum Essen, konterte viel beachtet mit dem so genannten Hashtag #allemalneschichtmachen“. Tja, statt „dicht“ mal eine „Schicht“ – auch das ist nicht so einfach. Frau Holzners Chef Jochen A. Werner soll den Covid-Schichtdienst des Tatort-Stars Jan Josef Liefers abgelehnt haben mit den Worten: „Wer bis heute nicht verstanden hat, was auf den Intensivstationen abgeht, der wird das auch nicht nach einer Schicht tun.“

Das klingt mir auch wieder ein wenig zu absolut. Aus dem Kreis befragter Mitarbeiter des Jenaer Uni-Klinikums war gestern zum Beispiel dieser Satz zu hören: „Ich würde alle einladen.“ Nur sei das praktisch nicht machbar, weil aus guten Infektionsschutzgründen fast jegliche Außenstehende nicht ins Haus gelassen werden. Dennoch gefiele mir Liefers im Vollschutz. Nach zwei Stunden sacknass von seinem Schweiß.