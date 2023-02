Meine Meinung: Klimakleber stehlen dem ZET in Jena die Show

Klimaaktivisten am 6. Februar in Jena.

Marcus Voigt über ein Zentrum abseits der Debatte.

Auch wenn es in den Worten des Oberbürgermeisters anders klingt – das Interesse an der Bewerbung Jenas für das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ (ZET) hat sich in der Stadt doch sehr in Grenzen gehalten. Kurz vor der Entscheidung haben zusätzlich die „Klimakleber“ die Show gestohlen. Zahlreiche Hobby-Juristen diskutieren emotional, wie diese möglichst hart zu bestrafen sind.

Das Interesse am „ZET“ könnte aber schlagartig steigen, falls Jena den Zuschlag bekommt. Schließlich sind dann 200 Stellen zu besetzen und manch einer, der mit seinem Job hadert, könnte dann eine Bewerbung losschicken.

Zudem sollen für das Zentrum 200-Millionen-Euro für „spektakuläre Architektur“ verbaut werden. Und die Eichplatz-Erfahrung zeigt, dass in Jena kontrovers diskutiert werden kann, wenn der erste Entwurf in der Bevölkerung nicht gut ankommt. Dann wäre das „ZET“ doch ein Thema, dass die ganze Stadt bewegt. Wenn sich die „Klimakleber“ bis dahin nicht etwas Neues haben einfallen lassen, was dann wieder die Show stiehlt.