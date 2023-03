Meine Meinung: Kurz mal die Nase voll

Flüchtige Gerüche: Thomas Stridde zum jüngsten Luftproblem in einer Drogerie in der Goethe-Galerie.

Luftproben vom Fachinstitut als unbedenklich eingestuft. – Ehrlich, dieses Ergebnis kann nicht befriedigen, nachdem die Rossmann-Drogerie in der Goethe-Galerie vor Tagen eine Weile geschlossen geblieben war. Auslöser waren Atemwegsreizungen, über die fünf Leute im Geschäft geklagt hatten. Redaktionsintern kursierten Theorien wie: Abflussrohrreiniger im defekten Behältnis. Und umgekippt.

Eine Leserin berichtete Tage nach Wiedereröffnung der Filiale, dass ihr beim Vorbeigehen ein nicht besonders leckerer Geruch in die Nase gestiegen sei. Aber beim Hineinschnuppern in den Drogerie-Ladenraum: nichts. Drum hielt es die Leserin für möglich, dass die Quelle im benachbarten Nagelstudio gelegen haben könnte. Was passiert zerspanungstechnisch, wenn Hornsubstanz mit Feil-Maschinerie hochfrequent bearbeitet wird?

Da blühen unschöne Geruchsassoziationen, zumal unbestreitbar ist: Es gibt auch diverse Nagel-Erkrankungen und Pilzbefallsformen. Dass Nagelpflegerinnen Mund-Nase-Schutz tragen, ist gut zu verstehen. Was bleibt, ist Resignation: Die olfaktorische Welt lebt nicht nur von Lavendel und Jasmin.