Meine Meinung: Mehr Bauland für eine leicht schrumpfende Stadt Jena?

Die an die Wohnbebauung angrenzenden Reihen der Kleingartenanlage „Schweizer Höhe" gelten seit Jahren als potenzielles Bauland

Thorsten Büker über die Wünsche und die Statistik.

Nun passiert das, wovor sich die Stadtspitze fürchtet: Der Entwurf des Klimaaktionsplanes wird vier Wochen lang weiter diskutiert. Schon deshalb drängte der OB am Mittwoch auf ein Votum, scheiterte aber an den Mehrheitsverhältnissen. Natürlich, die Kleingartenanlagen wecken Begehrlichkeiten: Jena muss wachsen und benötigt Bauland. Unter den Stadträten gibt es allerdings eine gewisse Grundsympathie für den Antrag der Bürger für Jena: Die Fraktion fordert, alle Kleingärten und Kleingartenanlagen auf städtischen Grundstücken an ihren Standorten zu erhalten und im Flächennutzungsplan zu verankern.

Zumindest scheint die Statistik auf der Seite der Bürger zu sein: Jena schrumpft, die Zahl der Einwohner sank von 109.000 im vierten Quartal 2018 auf 108.262 im dritten Quartal 2022. Das mag vielleicht nicht dramatisch sein, ist aber eine Tendenz. Und der CDU-Stadtrat Bastian Stein erinnert daran, dass im Flächennutzungsplan 18,4 Hektar für fast 1300 Wohnungseinheiten ausgewiesen sind. „Fraglich, ob wir mehr brauchen“, sagt er. Und nun?