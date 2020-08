Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Versuch mit Startproblemen

Ja, es ist schon eine Krux mit allem Neuen, was gegen eingeschliffene Automatismen ist. Aber vielleicht ist ja auch was dran an dem Spruch „Was Jahrzehnte funktioniert hat, sollte man so lassen wie es ist!“, den unser Leser Wolfgang Elbel uns am Montag schrieb. Der klagte über den verstopften Eisenbahndamm, weil viele Autofahrer aus Jena-Ost, die es verpasst hatten, in Richtung Lobeda in die Camsdorfer Straße abzubiegen und das an der Grünen Tanne nicht durften, dann über den Eisenbahndamm fahren mussten.

Auch ich stand am Eisenbahndamm, zumal an der Kreuzung Fischergasse noch eine Baustelle lauerte. Na jedenfalls hat die Einführung des Verkehrsversuchs Camsdorfer Straße ab Montag für Ärger und Verwirrung gesorgt.

Von irritierten Auto- und Radfahrern schrieb auch Elisabeth Wackernagel. Als sie am Montag getreu der neuen Regelung von Jena-Ost kommend links in die Camsdorfer Straße einbog, erntete sie Lichthupen. Es wird wohl eine Weile brauchen, bis die noch vorherrschende Angst vorm Linksabbiegen in die Camsdorfer Straße schwindet. Dann wird auch der ohnehin strapazierte Eisenbahndamm wenigstens wieder etwas durchlässiger.

Für alle Verärgerten bleibt der Trost: Das Ganze ist ja nur ein Versuch. Vielleicht bewährt er sich noch. Oder auch nicht.