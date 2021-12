Meinung: Die Angst vor einem Kontrollverlust

Thorsten Büker über eine Situation, die im zweiten Jahr der Pandemie zunehmend von Nervosität gekennzeichnet ist.

Nein, wir sind in der Redaktion alle keine Mediziner und Virologen. Wir hinterfragen aber die Welt. Und entscheiden dann, wem wir vertrauen und wem wir misstrauen. Auch Abgeordnete informieren sich bestenfalls, bevor sie entscheiden. Wir haben sie gewählt und bauen darauf, dass sie zum Beispiel im Bundestag und im Stadtrat in unserem Sinne handeln. Das ist ein Pfeiler dieser Demokratie.

Corona beendet diesen Konsens nicht, aber die fast zwei Jahre andauernde Pandemie lässt ihn brüchig erscheinen. Das liegt weniger an vorbestraften Administratoren sonderbarer Facebook-Seiten, die an Cerebraldiarrhoe leiden. Wer die Corona-Spaziergänger in Jena beobachtet, wird erkennen, wie erschreckend normal sie wirken. Kein Vergleich zu anderen Städten, in denen Rechtsradikale den Protest instrumentalisieren. Und doch halten sie sich nicht an die Regeln, die das Versammlungsrecht vorsieht. Und, ja, sie leben einen Freiheitsbegriff, der sich am Ich und nicht an der Gesellschaft orientiert.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle werden zunehmend nervöser und zeigen Nerven: Das hat etwas mit der Angst vor einem Kontrollverlust zu tun. Wird die Situation in den Krankenhäusern noch beherrschbar sein, wenn die Omikron-Variante für eine Trendumkehr bei den Fallzahlen sorgt? Wie wird sich der Protest auf der Straße entwickeln, nachdem es am Sonntag zu ersten Reibereien kam?

Schon die Wortwahl wirkt wie das sprichwörtliche Öl, das ins Feuer gegossen wird: Angesichts einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht von „Massenentlassungen im Jenaer Gesundheitswesen“ zu sprechen, ist nicht seriös. Immerhin, die Kundgebung ist angemeldet. Und es wird trotzdem Schnittmengen geben, wenn neben Mitarbeitern aus dem Gesundheitsbereich wieder einmal die Corona-Spaziergänger unterwegs sind. Sie sind so frei, sich nicht nur dem Versammlungsrecht zu verweigern, sondern auch gegen geltende Infektionsschutzauflagen zu verstoßen. Diese Renitenz ist ein fast schon infantiler Ausdruck des Protests.