Meinung: Die wilden Zeiten beim Wohnbau in der Region Jena sind vorbei

Über eine Stadt-Umland-Kooperation für neue Bauflächen.

Die 1990er Jahre waren wild. Eurodance-Musik ballerte durch die Disko-Boxen, die Mode nahm schrille Ausmaße an, und wild sprießten auch die Einfamilienhäuser in die Höhe. Auf der grünen Wiese wiesen Gemeinden mal eben Wohngebiete aus, es klappte damals gut. Heute hat das Landesverwaltungsamt die Hürden erhöht. Bloß keine weitere Zersiedelung der Landschaft fördern. Die Stadt Jena schob unter der Ära Schröter zudem in ihrer Funktion als Oberzentrum vielen Bauvorhaben im Umland den Riegel vor, um die Jenaer in Jena zu behalten.

Jetzt will sich die Großstadt aber mit den kleinen Gemeinden abstimmen und von ihrem Konto mit Wohnflächen-Bedarf mindestens 400 Wohneinheiten ins Umland verteilen. Ein Rothensteiner Gemeinderat vermutet eine List und argwöhnte: Die schicken ihre Einwohner zu uns, und im nächsten Schritt wollen sie uns eingemeinden! Die Sorgen sind, Stand jetzt, unbegründet. Vielmehr wird damit auf Dauer verhindert, dass Fachkräfte die Region verlassen, weil sie ihr Traumhäuschen nicht bauen können. Das wäre schlecht für den Wirtschaftsstandort, an dem auch viele Dorfbewohner als Pendler hängen. Und neu Hinzugezogene gab es immer, man schaue auf die 90er. Heute sitzen einige der damals Neuen im Gemeinderat oder sind in Vereinen aktiv.