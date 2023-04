Meinung: Hochhaus mit Schuhgröße

Über eine spannende Lektüre in Zusammenhang mit einem Jenaer Bauvorhaben

Immerhin: 95 Seiten harren darauf, gelesen zu werden. Wenn der Stadtrat sich am 19. April mit dem „DotSource Campus“ beschäftigen wird, gehört die Abwägungstabelle zum Vorentwurf dazu. Hier geben Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ihren Senf dazu, und auch die Öffentlichkeit bezieht Stellung.

Die Pläne des Unternehmens sind in der Diskussion, weil vor allem das Hochhaus mit seinen 66 Metern kritisch gesehen wird. Dass einen Steinwurf weiter nördlich ein weiteres Hochhaus geplant ist, vereinfacht die Situation für die Verwaltung nicht. Dabei steht nicht einmal Qualität der Architektur im Vordergrund. Es geht vielmehr ums Klima, um Sonne und Schatten und das angrenzende Damenviertel. Und dem zuständigen Dezernenten ist das Thema so wichtig, dass er gemeinsam mit dem Investor zu einer Pressekonferenz am kommenden Mittwoch einlädt. Einen Lieblingssatz in der Abwägungstabelle habe ich auch: Das Hochhaus „bedingt eine Schonung von natürlichen Räumen durch Konzentration der Baumasse auf einem kleinen Fußabdruck.“