Meinung: Schlechte Geschäfte im Paradies-Gebüsch

Katja Dörn über die vermeintlich „beste Freiluftlatrine Jenas“.

Man muss sich der Kunst der Verdrängung bemüßigen, um die letzten Wochen ganz in ihrem Glanze zu betrachten. Denn die Trockenheit ist ein großes Problem, das merkt schon der Hobby-Gärtner beim Blick auf den steinharten Boden, in den Verankerungen für die Himbeeren nur noch mithilfe eines Rammgeräts einbringbar sind. Verdrängen wir das und blicken auf die schönen Frühsommertage. Es sind paradiesische Zustände, besonders im Paradies. Aber wo Mensch länger ist, muss Mensch auch mal. Mal sollte meinen, die öffentliche Toilette beim Paradiescafé reicht dafür aus. Allerdings will wohl nicht jeder Geld berappen. Die Forderungen nach einer kostenlosen Alternative versanden Jahr um Jahr. Zu teuer in der Installation und Erhaltung, sagt die Verwaltung – und zu oft musste das kostenpflichtige WC nach Vandalismus repariert werden.

Nun hat sich eine, nun ja, Konkurrenz herausgebildet. Ein Stück Zaun bei den Büschen zur Straßenbahnlinie ist zerstört, dahinter: die Buschtoilette. Scherzkekse haben für sie bei Google sogar eine Business-Seite angelegt. „Unverschämt dekadent präsentiert sich Jenas renommierteste Freiluftlatrine im wunderschönen Paradies“, meint ein Rezensent. „Sehr hygienisch“, schreibt ein anderer. Sie sei immer sauber, obwohl man nie eine Putzkraft gesehen habe. Das will man jetzt wahrlich nicht nachprüfen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trockenheit dürfte an der Stelle auf jeden Fall kein Problem sein. Aber für Pflanzen ist Urin, so lässt sich zumindest recherchieren, nur mit Wasser verdünnt ein guter Stickstoffdünger – und das auch nur für bestimmte Pflanzen. Zum Glück regnete es gestern.