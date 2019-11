Jena. Wegen eines kaputten Aufzugs sind die Mieter in einem Elfgeschosser in Jena-Lobeda seit etwa einem Monat zum Treppensteigen verdammt.

Mieter in Elfgeschosser in Jena seit Wochen ohne Fahrstuhl

Seit einem Monat ist der Aufzug in einem Elfgeschosser in Jena kaputt. Der Fahrstuhl habe seit seinem Ausfall Ende Oktober wegen eines fehlenden Ersatzteils noch nicht repariert werden können, sagte ein Sprecher des Wohnungsunternehmens Vonovia auf Anfrage. Er hoffe, dass das Problem bald behoben sei. Über den Fall hatte am Donnerstag der MDR berichtet.