Jena. Beliebte Märsche wie die „Alten Kameraden“ dominieren das neue Programm des Luftwaffenmusikkorps Erfurt, das in Jena zu hören ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Militärmusik im Volkshaus Jena

Radetzky-Marsch, Silberkondor und natürlich die „Alten Kameraden“: Mit den schönsten Märschen kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am 25. November in das Volkshaus Jena – und unterstützt mit dem Benefizkonzert um 16 Uhr die Spendenaktion „Thüringen hilft“. Zünftige Militärmusik dominiert das neue Programm. Vom berühmten „Vater der Marschmusik“, Carl Teike, dem Komponisten der „ Alten Kameraden“, werden neben dem beliebten Klassiker auch „Graf Zeppelin-Marsch“ und „In Treue fest“ zu hören sein, verrät der junge Orchesterleiter Major Tobias Wunderle, der das Musikkorps seit einem Jahr führt. Zudem spielt das Musikkorps auch den Florentiner Marsch, den Silberkondor und das traditionelle „Hoch Heidecksburg“, das vor über 100 Jahren vom thüringischen Militärmusiker Rudolf Herzer komponiert und nach Schloss Heidecksburg in Rudolstadt benannt wurde, verrät Dirigent Wunderle, der mit vielen Anekdoten charmant durch das Programm führen wird.

Zwei Premieren unter des Märschen

In dem Programm verstecken sich unter den bekannten und beliebten Märschen auch zwei Premieren: „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ von Richard Eilenberg wird zum ersten Mal von einem Musikkorps der Bundeswehr gespielt. „Durch einen Zufallsfund haben wir altes Orchestermaterial überliefert bekommen“, verrät Orchesterleiter Wunderle. Die Partituren für 1400 Werke, darunter auch viele Märsche, waren in einer Scheune in Jena-Lützeroda gelagert, bis der Besitzer sie an das Erfurter Orchester weitergegeben hat. Einem breiten Publikum dürfte Richard Eilenberg durch die peitschenknallende „Petersburger Schlittenfahrt“ bekannt sein.

„Erfurter Parademarsch“ komponiert von Tobias Wunderle

Die zweite Premiere erlebt der von Tobias Wunderle selbst komponierte „Erfurter Parademarsch“. Es ist der bereits zweite Marsch, den der junge Dirigent verfasst hat. „Es war aus einer Laune heraus“ , erzählt er. „Man schreibt erst einige Noten aufs Papier und arbeitet dann mit dem Orchester den endgültigen Klang heraus.“ Beim Aufbau habe er sich an die preußischen Vorbilder gehalten. Zudem seien Märsche ja generell von einfacher Rhythmik und Melodik gekennzeichnet, damit das Publikum den Takt aufnehmen kann, erklärt der Militärmusiker. Ganz bewusst hat Tobias Wunderle auch Elemente aus den Kavallerie-Märschen von Wilhelm Wieprecht eingebaut, „einem unserer größten Militärmusiker“ .

Stück aus einem Antikriegsfilm ist zu hören

Für Abwechslung im zünftigen Marsch-Programm sorgen Stücke wie die Ouvertüre für Holzbläser, die ausschließlich für Holzblasinstrumente geschrieben wurde – zu denen neben Flöte, Oboe und Fagott übrigens auch das Saxophon gehört: „Es ist zwar aus Blech, der Ton wird aber mit einem Holzblatt erzeugt“, erklärt Tobias Wunderle die für Laien überraschende Zuordnung. Filmmusik gehört in fast jedes Programm des Musikkorps – diesmal ist mit „I‘ m Dreaming of Home“ ein Stück aus dem Antikriegsfilm „Merry Christmas“ zu hören. Im Film wird das Stück gespielt, als sich Kriegsfeinde zum Weihnachtsabend 1914 für eine kurze Zeit verbrüdern. Munter und quirlig wird es bei der fröhlichen Jagdfantasie „Auf zur Jagd“, die ganze elf Minuten lang ist: Mit vielen typischen Melodien, etwa der Begrüßung zur Jagd, dem Halali und dem Signal „Hirsch tot“ bläst das Musikkorps zur Jagd.

Medley der schönsten deutschen Volkslieder

Das Programm schließt mit „Deutschland ist schön“, einem Medley der schönsten deutschen Volkslieder, die das Publikum zum Mitsingen einladen. Den Erlös des Konzerts spendet das Musikkorps an die Aktion „Thüringen hilft“ , die Thüringer in Not unterstützt, etwa sozial schwache Familien, behinderte Kinder und Jugendliche sowie demenzkranke Senioren.



Karten für das Konzert gibt es in Jena im Pressehaus und in der Tourist-Info, in der Goethe-Galerie und im Sparkassen-Reiseshop sowie unter 0361/2275227.