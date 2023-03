Ministerpräsident zu Besuch: Neue Ausstellung im Jagdschloss Hummelshain eröffnet

Hummelshain. Eine neue Dauerausstellung gibt es fortan im Jagdschloss Hummelshain zu sehen. Zur Eröffnung war Ministerpräsident Bodo Ramelow angereist.

Mit „Ein Köder für den Kaiser“ ist am Donnerstag im Neuen Jagdschloss Hummelshain eine neue Dauerausstellung eröffnet worden. Zum symbolischen Banddurchschnitt für die Schau, die sich im vom Förderverein restaurierten Treppenhaus des Herzogin-Agnes-Flügels befindet und mit der Historie des Bauwerks beschäftigt, war Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) angereist.

Förderverein-Chef Rainer Hohberg nutzte die Gelegenheit, um Ramelow über den aktuellen Stand der Sanierung des Schlosses aufzuklären. So war jüngst die Erneuerung des Süddachs entscheidend vorangekommen, auch der dort befindliche Sonnenuhrturm wird mit Geldern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und von Schlossbesitzer Lutz Rothe rekonstruiert. Für die Erneuerung der Sonnenuhr selbst wirbt der Förderverein noch um Spenden.

Im April soll indes mit der Sicherung des nördlichen Steildaches der sechste Bauabschnitt der Dachsanierung beginnen, wie der verantwortliche Architekt Ulrich Seelig sagte. Diese sei auf den ersten Blick „nicht so kompliziert“, doch erfahre man erst während des Bauens, in welchem Zustand der Dachstuhl tatsächlich ist.

Baracken im Park werden abgerissen

Im Laufe des Jahres sollen zudem drei Baracken im Schlosspark verschwinden. Der Förderverein konnte hierfür den Netzbetreiber 50 Hertz gewinnen, der den Abriss als Ausgleichsmaßnahme für ein eigenes Bauprojekt übernimmt.

Nicht nur wegen solcher Erfolge lobte Ministerpräsident Ramelow die Arbeit des Fördervereins, der für den Eigentümer einspringe und dafür sorge, dass das Schloss an Wert gewinnt, anstatt weiter zu verfallen. Nun gelte es, eine Perspektive zu entwickeln, wie das Neue Jagdschloss in Hummelshain langfristig mit Leben gefüllt werden kann. Bei der Vielzahl an Schlössern in Thüringen sei es mit einem einfachen Museum nicht getan.

Ramelow nannte hier als Vorbild die nahe gelegene Leuchtenburg, die mit ihren „Porzellanwelten“ ein Alleinstellungsmerkmale habe und sich durch den Bau des Schrägaufzugs weiter entwickeln werde.

Eintrag ins „Buch der Wünsche und Träume“

Er wünsche sich für das Neue Jagdschloss Hummelshain, „dass sich die Akteure vor Ort weiterhin mit ganzer Kraft und Optimismus der Erhaltung und Revitalisierung dieses herausragenden Kulturdenkmals widmen können.“ So ist es zumindest im „Buch der Wünsche und Träume“ zu lesen, in das sich jetzt Gäste des Schlosses eintragen können. Ramelow war der erste Eintrag vorbehalten, auch weil er „ein lieber und werter Stammgast hier ist“, wie Rainer Hohberg sagte.

