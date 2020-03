Missverhältnis bei Corona-Fallzahlen in Jena

Vieles dreht sich derzeit um Zahlen. Wie viele Corona-Infizierte leben in Jena, wie viele kommen täglich dazu? Verwirrend ist dabei ein Blick auf die Internetseiten der Thüringer Landesregierung und des Robert-Koch-Instituts. Dort werden, Stand Mittwochnachmittag, für Jena 55 Corona-Fälle angegeben. Dabei spricht die Stadt bereits seit Dienstagabend von 94 Fällen. Wie kommt diese Differenz zustande? Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Stadtsprecher Kristian Philler erklärt: Corona-Fälle können erst zum Gesundheitsministerium gemeldet werden, wenn die Person über die Anordnungen zur häuslichen Quarantäne informiert wurde und die Kontaktpersonen ausfindig gemacht wurden. Ist dies passiert, werde der Fall in einer Akte als abgeschlossen vermerkt und könne weitergegeben werden. Da in Jena viele Fälle auftreten, dauere das Prozedere entsprechend lang. In der täglichen Abendlage gibt die Stadtverwaltung über das Internet aber bereits die tagesaktuellen Fälle bekannt.

Was sich auch die Stadtverwaltung bislang nicht erklären kann: Warum schreibt die Landesregierung von fünf genesenen Corona-Patienten in Jena, wenn die Stadt nur von zwei Personen spricht, die das Klinikum verlassen konnten, sich aber weiterhin in Quarantäne befinden?. „Das versuchen wir jetzt aufzuklären“, sagt der Stadtsprecher.

Abseits der aufgenommenen Zahlen rechnen Experten auch mit einer Dunkelziffer. Jüngere haben zum Teil keine oder wenige Symptome, sind aber dennoch für einige Tage Überträger des Virus. Getestet werden sollen in Jena weiterhin nur Personen, die aus Risikogebieten gekommen sind. Die Labore, die den komplizierten Test durchführen, seien schlichtweg „unterdimensioniert“, sagt Philler, auch wenn das Klinikum alles dafür tue, um das Fachpersonal aufrecht zu erhalten.

