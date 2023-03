Mit Auto in Busch gekracht: Fahrer schwer und Insassen leicht verletzt

Rothenstein. Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis sind drei Personen verletzt worden. Diese Ursache vermutet die Polizei.

Am Dienstagmittag sind bei einem Unfall im Rothensteiner Ortsteil Ölknitz mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 72-jähriger Opel-Fahrer in der Jägersdorfer Straße in Richtung Kahla fahrend vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme in einer Rechtskurve den Bordstein touchiert, war anschließend weiter geradeaus gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Opel kollidierte schließlich mit einem im Graben stehenden Busch. Der Fahrer wurde dabei schwer und seine beiden Insassen leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

