Mit einem Jenaer Reisebüro das erste Mal in New York

Der Wunsch nach Reisefreiheit befeuerte vor 30 Jahren den Fall der Mauer ganz gewaltig. Bis die Jenaer so richtig interkontinental auf Reisen gingen, dauerte es aber noch Wochen und Monate. Von der ersten durch ein Jenaer Reisebüro organisierten Amerika-Reise erzählte uns unser Leser Siegfried Pastor beim Redaktionsbesuch.

„Ich habe sogar den Visumstempel dabei“, erzählte der Jenaer, der heute längst in Ruhestand ist, damals an der Uni arbeitete und später eine Malerfirma gründete. „Wir waren um die 40 Personen und organisiert hatte die Reise Harald Scheiding von Jenatours.“ Das war Thüringens erstes privates Reisebüro.

Irgendwie hatte es sich in Amerika herumgesprochen, dass eine Delegation aus der Noch-DDR anreist. Jedenfalls sah die Gruppe immer wieder Transparente. „Welcome Eastern Germany!“ war darauf zu lesen waren. Man bekam die besten Hotels und stieg in die Stretch-Limo ein. Es war ein Kultur-Schock.

„Sie bekommen im Westen nichts geschenkt.“

In Washington wurde die Gruppe im Weißen Haus begrüßt. Und in einem Nebengebäude hörte Siegfried Pastor Worte, die ihm bis heute im Gedächtnis blieben. „Denken Sie stets dran, Sie bekommen im Westen nichts geschenkt!“

Der Jenaer fand es zunächst verrückt, dies ausgerechnet im Weißen Haus zu erfahren. Aber er verinnerlichte es und kam zu der Überzeugung, dass jeder sein Schicksal selbst in die Hand nehmen müsse. Er gründete kurz darauf eine Malerfirma, die einige Jahre sehr gut lief. Auch sprach er von der Motivation, sich in Vereinen zu engagieren, womit viele Menschen einen Beitrag geleistet hätten, dass gerade auch die Uni da steht, wo sie heute ist.

Unterwegs mit Pakistan Airlines

1800 DDR-Mark kostete die vierwöchige Rundreise inklusive Flug. Letztere erfolgte mit Pakistan Airlines, weil es die günstigste Gesellschaft ab Frankfurt/Main war. In Amerika wurde das ganze Land erkundet und dabei ein Schwerpunkt auf Geschichte gelegt. In Erinnerung blieb Pastor eine Taxifahrt durch New York, die der Fahrer aufgrund der besonderen Gäste für 7 Dollar gleich zur Stadtrundfahrt upgradete. In Florida gab es eine Grillparty. Hier trafen die Jenaer auch auf Reisende andere Länder, wobei eine westdeutsche Gruppe durchaus überrascht wirkte: Jetzt sind die Ossis sogar schon in Amerika!

Warum er das alles berichtet? Um zu sagen, dass der Fall der Mauer mehr war als das Aufsperren des Tores in Berlin. Unser Leser Siegfried Pastor sagt: „Wir sollten uns immer daran erinnern!“