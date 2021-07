Mit Gewehr in die Saale geschossen

Jena. Zwei Männer lösten am Abend einen Polizeieinsatz aus. Das war der Hintergrund für ihre Aktion:

Ihren Hund "schussfest machen" wollten laut Polizei am Mittwochabend zwei Männer in Kunitz. Ein Zeuge teilte mit, dass die Männer mit einem Gewehr in die Saale schießen. Polizeibeamte eilten zu dem Ort und konnten die beiden Männer in Richtung Porstendorf feststellen. Diese gaben an, dass es sich um eine Ausbildungsmaßnahme für einen mitgeführten Hund handelt.

Nach Überprüfung waren zu keiner Zeit Personen gefährdet, der Besitz der Waffe war ebenfalls rechtens und auch die Lagerung von Munition und Waffe war ordnungsgemäß, sodass es hier nichts zu beanstanden gab.

Allerdings lag der Polizei zufolge keinerlei Genehmigung für die "Ausbildungsmaßnahme" vor, dass die 52 und 37 Jahre alten Männer mit einer erlaubnispflichtigen Waffe im öffentlichen Raum schießen dürfen.

