Ukulele vom Regierungschef für Jenas Bürgerstiftung

Weltmeisterin Kati Wilhelm lädt in ein Hotel in Steinbach-Hallenberg zum Drei-Gang-Menü ein, sofern man dieses Angebot bei der aktuellen Aktion der Bürgerstiftung Jena ersteigert.

Die Vorweihnachtszeit ist Versteigerungszeit bei der Bürgerstiftung Jena. Unter den Hammer kommen wie in den Vorjahren unbezahlbare Gelegenheiten, die laut Oda Beckmann auch einmalig und originell sein dürften. Unter dem Motto „Schenk was Außergewöhnliches“ kann jeder noch bis Samstag, 28. November, auf Ebay mitbieten. Alle erzielten Erlöse sollen in die Arbeit der Bürgerstiftung fließen und Ehrenamtliche, Vereine sowie Kinder und Familien unterstützen.

Dieses Mal ist auch wieder Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow mit von der Partie. Zusammen mit ihm bietet sich die Gelegenheit zu einem Spaziergang über die Bundesgartenschau in Erfurt. Außerdem steuerte der Regierungschef noch eine handsignierte Ukulele bei, die man ersteigern kann. Aber auch andere Promis wie Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler und die mehrfache Biathlon-Weltmeisterin Kati Wilhelm unterstützen die Aktion. Mit Umweltministerin Anja Siegesmund kam man ein großes Windrad besteigen, und für die nächste Geburtstagsfeier könnte man sich die Streetdance-Weltmeister nach Hause holen.

Auch für Familien sind interessante Angebote dabei. Etwa ein Ausflug in den Tierpark Gera mit Blick hinter seine Kulissen, eine Fledermaus-Wanderung, ein geführter Friedhofsbesuch und ein aufschlussreicher Blick ins Herbarium Hausknecht der Jenaer Universität. Bauhaus-Fans haben die Chance, die Villa Auerbach im Westviertel zu besichtigen. Freilich wird es nicht gleich klappen mit der Einlösung aller ersteigerten Gelegenheiten, weil Corona-Auflagen dies erschweren. Die Bürgerstiftung verweist darauf, dass man mit den Gelegenheitsanbietern längerfristige Termine ausmachen kann.

Alle Gelegenheiten auf www.buergerstiftung-jena.de